De kalkoen, de kreeft en de kroketten zijn achter de kiezen, maar voor Pasen zijn we nog iets te vroeg. Dus praten we maar over een andere verrijzenis, met name die van AA Gent. Gesprekspartner van dienst is Sinan Bolat (32). De laatste maanden moest de doelman de kelk der teleurstellingen tot op de bodem ledigen, maar de afgelopen weken klauterde hij samen met zijn ploegmaats uit het dal.