SUPERPRESTIGE HEUSDEN-ZOLDER

2020 vergde veel aanpassingsvermogen, veel nutteloze trainingsarbeid en veel pijn verbijten – zowel professioneel als privé. Tot zover Quinten Hermans’ jaar in een notendop. Liever blikt de Looienaar vooruit. “Ik wil in Zolder en Dendermonde bevestigen dat ik op het juiste pad zit. En in mei wil ik naar de Giro.”