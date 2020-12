Johan Boskamp: “Ik nog trainer? Nee, nooit meer dat gezeik!”

Johan Boskamp beantwoordt de vragen van acht Limburgse voetbalkenners. “Sinds corona ben ik al vijf keer tijdens een voetbalwedstrijd in slaap gevallen.” — © Boumediene Belbachir

Elk weekend van 2020 duwden we onze huisanalist Johan Boskamp (72) vijf actuele stellingen onder de neus, maar voor de afsluiter van het jaar mag het wat meer zijn. In onze HBvL-Sportcast lieten we acht toppers uit de Limburgse voetbalwereld de vragen stellen, van Simon Mignolet tot Zinho Vanheusden. De antwoorden van Boskamp zijn typisch en recht voor de raap: “100% zeker, met Peter Maes aan het roer degradeert STVV niet.”