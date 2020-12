België heeft vrijdag een 9-jarige jongen uit Syrië gerepatrieerd. Het kind is op vraag van de moeder weggehaald uit het gevangenenkamp in Roj, aan de Turkse grens. Dat melden verschillende Belgische media en de informatie is bevestigd door Buitenlandse Zaken. De moeder had het kind in 2014 meegenomen naar Syrië, waar ze zich wilde aansluiten bij het kalifaat.