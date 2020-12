Tatiana uit ‘Blind getrouwd’ heeft een nieuw lief

Goed nieuws voor Tatiana (Tati) uit Blind getrouwd: ze heeft weer een relatie. De gelukkige is iemand met wie ze eerder al een relatie had, schrijft ze op Instagram. “We zijn opnieuw naar elkaar toe gezogen, zoals de sterkst mogelijke magneten.”

Kent u Tati uit Blind getrouwd nog? De Oost-Vlaamse was er getrouwd met Lothar, een huwelijk dat op het huwelijksfeest en tijdens de eerste dagen van de huwelijksreis een prachtige match leek te zijn. Tot plots niets meer ging: cadeautjes mondden uit in ongemakkelijke situaties, er werd nog amper gepraat en van kussen of samen slapen was al helemaal geen sprake. Hoe graag ze allebei ook zeiden te hopen dat er sterkere aantrekkingskracht zou komen.

Ze bleven uiteindelijk niet getrouwd, en Tati heeft maanden later toch de liefde gevonden. Dat deelt ze met Vlaanderen op Instagram. “Third time’s a charme”, schrijft Tati daar. “We zijn opnieuw naar elkaar toe gezogen, zoals de sterkst mogelijke magneten. Het is zoals Ying en Yang. We hebben elkaar opnieuw gevonden in een periode waarin jij mij het meest nodig had. Jij vond me in je zoektocht naar onvoorwaardelijke steun.”

Maar dat steunen was wederzijds, schrijft ze. “Nu zijn we allebei klaar om een frisse start te nemen in het leven en om ons eigen verhaal te schrijven. Een verhaal waarin familie, liefde en steun centraal staat. Gelukkig Kerstmis en Nieuwjaar, Hoste en Tati.” Ook haar ex-man Lothar heeft ondertussen een nieuwe vriendin.