Meeste rusthuisbewoners in Mol besmet met zelfde virusstam als sint, blijkt uit onderzoek

Onderzoekers van het Rega Instituut hebben de virusstalen geanalyseerd van 125 besmette personen uit het woonzorgcentrum Hemelrijck in Mol. Na een bezoek van een sinterklaas volgde een corona-uitbraak in het woonzorgcentrum. Uit de resultaten blijkt dat 115 van de 125 stalen afkomstig zijn van dezelfde virusstam. Dat meldt viroloog Marc Van Ranst.

Daarnaast werden er bij tien bewoners ook nog drie andere virusstammen gevonden. Het gaat om veelvoorkomende varianten in ons land.

De kans is reëel dat de 115 besmettingen met dezelfde virusstam dezelfde bron hadden, zo meldt het persbericht. De drie andere virusstammen kennen elk een andere bron.

De uitbraak in het woonzorgcentrum vond plaats niet veel nadat een sint het centrum had bezocht en later positief testte op het coronavirus. De sint testte op 6 december positief. De variant die bij hem werd aangetroffen was volgens Van Ranst de meest voorkomende in het woonzorgcentrum.

“Toch kan niet met honderd procent zekerheid gezegd worden dat hij deze stam heeft geïntroduceerd in het woonzorgcentrum. Gezien de sint ook als vrijwilliger regelmatig in het woonzorgcentrum kwam, is het theoretisch mogelijk dat hij zelf ook al door een bewoner of personeelslid was besmet.”

Achttien bewoners zijn intussen al overleden aan de gevolgen van Covid-19. In totaal zijn al 121 bewoners besmet geraakt en het aantal bewoners met ernstige symptomen stijgt nog steeds.

