De drie pijlers van het Brexit-akkoord: dit hebben de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk beslist

De Europese Commissie is op haar website begonnen met het publiceren van de documenten die het Brexit-akkoord uitmaken. In eerste instantie gaat het om een begeleidende tekst, waarin de drie pijlers van die deal worden uitgelegd. “Na intensieve onderhandelingen heeft de Europese Commissie vandaag een akkoord bereikt met het Verenigd Koninkrijk over de toekomstige relatie met de Europese Unie”, staat daar te lezen. De finale documenten waarin alle details van het akkoord uitgeschreven staan, worden later gepubliceerd.