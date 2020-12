De bib heet voortaan ‘De Bron’

Op dit ogenblik zijn de uitbreidings- en renovatieplannen van de vroegere school volop in de maak. Het is de bedoeling dat het een laagdrempelige ontmoetingsplek wordt waarin naast de bib, het Huis van het Kind, de Spelotheek en dienst erfgoed ondergebracht worden. De werken starten wellicht in het najaar 2021 met het oog op een opening in 2022.

Na een algemene oproep ontving de gemeente in november 58 naam-voorstellen, waaruit er uiteindelijk 5 geselecteerd werden: De Bron, De Living, De Trappen, De Rij en Kommunal. Via een onlineverkiezing konden de inwoners tijdens de voorbije weken hun stem uitbrengen en de meeste stemmen gingen naar ‘De Bron’.

De naam werd voorgesteld door Kathleen Engelen. Volgens haar is het de ideale naam omdat jongeren en kinderen het begin zijn van alles. Daarbovenop is de bibliotheek natuurlijk de bron van alle wijsheid.