In Nederland werd al verschillende keren actie gevoerd tegen de coronamaatregelen. — © BELGAIMAGE

Ondanks herhaalde verzoeken van de overheid om kerst in kleine kring te vieren, komen sommigen kerkgemeenschappen in Nederland toch samen. Onder meer in coronabrandhaard Urk verzamelden zich vrijdag honderden mensen om de kerstdienst te volgen. Zonder social distancing en mondmasker.