Johan Pauly (N-VA) stapt onverwacht uit de politiek

“Ik heb deze beslissing genomen omwille van mijn professionele activiteiten” zegt de fractieleider van de N-VA. “Acht jaar lang ben ik ontzettend graag politiek actief geweest. Het was erg leuk om mensen te kunnen helpen. Daarvoor zat ik in de politiek en ik deed het met volle overtuiging. Maar dan kom je op een punt dat je voluit moet gaan voor de professionele kansen die er op je pad komen. Dan kan je kiezen om nog politiek actief te blijven, maar dan met veel minder inzet, of je kiest ervoor om uit de politiek te stappen. Vermits ik vind dat een politiek mandataris zijn mandaat naar best vermogen moet uitvoeren, zag ik geen andere optie dan ontslag nemen uit de gemeenteraad. Politiek zal altijd een deel van mijn leven blijven, maar vanaf nu zal het niet meer actief zijn.”

Johan Pauly zetelde in de gemeenteraad sinds 2016 en behaalde als lijsttrekker van de N-VA bij de laatste verkiezingen 732 voorkeurstemmen. Van 2013 tot 2018 zetelde hij ook in de provincieraad. De 50-jarige Pauly woont in Neerharen, is gehuwd, heeft twee kinderen en leidt een eigen IT-bedrijf in de Corda Campus in Hasselt. (eva)