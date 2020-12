Al 18 overlijdens na sintbezoek in woonzorgcentrum in Mol

In woonzorgcentrum Hemelrijck in Mol blijft de dodentol verder oplopen. Sinds donderdag zijn er nog eens vijf bewoners overleden aan de gevolgen van het coronavirus, wat het totale aantal nu op achttien brengt. Of de corona-uitbraak in het rusthuis nu volledig te wijten is aan het bezoek van een besmette hulpsint, is nog altijd niet duidelijk.