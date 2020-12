Belgische studente ontdekt magie van stop-motion tijdens pandemie

Tijdens de pandemie en de lockdown, probeerden we allemaal om onze tijd nuttig te spenderen. De Belgische Halima Vanhee woont in Den Haag en ontsnapte niet aan de crisis. Maar de studente - die onlangs haar masterdiploma in economie en business behaalde - besloot zichzelf nieuwe vaardigheden aan te leren. “Creative selfcare”, aldus Halima, die door de pandemie de magie van stop-motionvideo’s ontdekte en haar creaties deelt op Instagram.

Halima studeerde onlangs af aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, maar door het coronavirus zat een vakantie om te ontstressen er niet echt in. “Voor mij viel de lockdown best mee, maar het constant binnenblijven weegt toch zwaar door.” Dus zocht de studente die gespecialiseerd is in marketing een creatieve uitlaatklep. Ze besloot dat de pandemie het perfecte moment was om “al spelend” haar kennis uit te breiden.

“Ik noem het creative selfcare”, aldus Halima. “In mijn zoektocht naar jobs die ik graag wil doen zijn vaardigheden met programma’s zoals Photoshop, InDesign, Illustrator en Premiere, een pluspunt. Op die manier heb ik online cursussen over deze programma’s gevolgd.”

“Ideaal medium”

De jonge vrouw begon online sessies te volgen om haar kennis van de verschillende softwareprogramma’s te vergoten.”Ik zag een sessie van Colette Peri. Zij sprak over haar carrière en hoe ze van een kantoorjob naar stop-motion is overgeschakeld toen ze de “magie” van stop-motion heeft ontdekt.”

Halima was op dat moment aan het experimenteren en wilde die “magie” ook ontdekken. En het bleek al snel dat het iets is waar ze van houdt. “Stop-motion een ideaal medium is om veel soorten producten te animeren in een marketing context. Met stop-motion kan je alles personifiëren.”

“Als klein meisje kreeg ik film al met de paplepel mee. Mijn ouders zijn filmliefhebbers, maar ook omdat mijn moeder scenariste is.” Ook stop-motionfilms zoals Chicken Run, Wallace and Gromit en Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas maakten een blijvende indruk op Halima. “Ik kende stop-motion in een film context, maar dit jaar heb ik het in een marketing context herontdekt.”

Hobby

Halima heeft intussen een Instagrampagina opgericht om haar creatieve filmpjes met de wereld te delen, maar voorlopig blijven de video’s een hobby. Maar ze ziet haar nieuwe vaardigheden als een groot pluspunt in haar zoektocht naar een job in de marketingwereld.

“Een deel van marketing is strategie en content creation”, klinkt het.” Ik denk dat zelf creatief zijn en diverse vaardigheden hebben, helpen bij het bedenken van marketingstrategieën en het creëren van marketingcampagnes.”

Momenteel bereidt Halima zich voor op het solliciteren terwijl ze de laatste cursus aan de universiteit afrondt. Haar droom is om de passie voor stop-motion in haar toekomstige job te integreren, en ze is ook van plan om nog cursussen te volgen om haar vaardigheden met de techniek naar een hoger niveau te tillen.

“Dat zou mij toelaten om technisch moeilijkere en professionelere video’s te creëren”, droomt Halima luidop. “Wie weet wat de toekomst brengt.”

