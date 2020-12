Straathond “huilt” wanneer onbekende vrouw hem eten geeft

Beelden van een straathond die enkele worstjes krijgt van een Chinese vrouw, gaan de wereld rond. “Hij huilde toen we hem eten gaven”, vertelt de vrouw aan de lokale Chinese media.

“We probeerden hem in de koffer van de auto te steken om hem een thuis te geven, maar hij liep weer weg.” Nu de video viraal gaat, roepen kijkers op om de hond op te sporen en hem een gouden mand te geven, maar volgens de vrouw is hij verdwenen. “Ik hoop dat gemeentewerkers weten wat met hem is gebeurd”, klinkt het nog.

(pjv)