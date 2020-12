DILSEN-STOKKEM/MAASMECHELEN

Op kerstdag kwam het water van de Maas plots zo hoog te staan dat de rivier uit haar oevers trad in Dilsen-Stokkem en Maasmechelen. In het gebied Bichterweerd in Rotem kwamen fietspaden blank te staan en stroomde het water naar de lager gelegen grindplassen. Wandelaars zagen ook een dood paard door de stroming drijven.