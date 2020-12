De kerkbanken waren dan toch niet echt leeg in Zonhoven. Na een oproep stuurden 490 gelovigen hun foto in. — © wiva

Zonhoven

Maar liefst 4.500 gelovigen volgden de livestream van de nachtmis in de Sint-Quintinuskerk. Opmerkelijk was ook dat er in de lege kerk 490 foto’s van gelovigen aan de banken bevestigd waren.