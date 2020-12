ROYALS. Jaaroverzicht van het wel en wee in Europese koningshuizen

Een jaar lang brachten we elke week het laatste nieuws over het wel en wee in de Europese koningshuizen. 2020 afsluiten doen we met een overzicht van de belangrijkste momenten.

1. Prins Harry en Meghan Markle breken met Brits koningshuis

Het meest opvallende nieuws uit koninklijke kringen dit jaar was de aankondiging van prins Harry en Meghan Markle dat ze zich zouden terugtrekken als senior royals. Dat maakten ze op 8 januari bekend via een boodschap op sociale media. Begin maart was de zogenoemde Megxit een feit en sloten ze met een misviering in Westminster Abbey hun officiële taken als leden van het koningshuis af.

Eerst volgde een verhuizing naar Canada, daarna trok het koppel met zoontje Archie naar Los Angeles. Ze begonnen met Archewell een nieuwe stichting, sloten een deal af met Netflix en Spotify en eind november onthulde Meghan ook dat ze in het voorbije jaar hun ongeboren kindje waren verloren. Het werd dus meer dan een turbulent jaar voor de hertog en hertogin.

2. België heeft een nieuwe prinses

In 2020 kwam er eindelijk erkenning voor Delphine Boël, waar ze al zo lang op zat te wachten. Ze werd na jaren van ontkenning en een juridische veldslag officieel erkend als dochter van koning Albert. Vandaag mag ze zich prinses Delphine noemen. Het was vervolgens haar halfbroer koning Filip die de wereld verbaasde door haar uit te nodigen in het Kasteel van Laken.

“Vrijdag 9 oktober hebben wij elkaar voor de eerste keer ontmoet. Het was een warme ontmoeting. Dit uitgebreid en bijzonder gesprek gaf ons de gelegenheid om elkaar te leren kennen. We hebben gesproken over onze eigen levens en onze gemeenschappelijke interesses. Deze band zal zich verder in familieverband ontwikkelen”, viel achteraf te lezen in de gezamenlijke boodschap van de koning en prinses Delphine.

Eind oktober mocht ze dan ook op de koffie bij Albert en Paola. En bij die eerste ontmoeting zou het niet blijven, klonk het achteraf in een bericht. “Na het tumult, het lijden en de verwondingen, is het tijd voor vergeving, genezing en verzoening. Samen hebben we besloten om deze nieuwe weg in te slaan. Dit zal geduld en inspanningen vergen, maar we zijn vastberaden. Dit zijn de eerste stappen op een pad dat we in alle rust zullen bewandelen.” Van een bocht van 360 graden gesproken.

3. Prinses Elisabeth gaat het leger in

Na haar studies in Wales keerde kroonprinses Elisabeth in de lente terug naar haar geboorteland. Na de zomervakantie trok ze naar de Koninklijke Militaire School in Brussel. Het was het officiële begin van haar opleiding tot koningin, want in haar toekomstige rol wordt ze ook opperbevelhebber van het leger.

Midden september stuurde het koninklijk paleis voor het eerst beelden van Elisabeth in uniform de wereld in. Eerst moest ze enkele weken op stage en proeven afleggen, eenmaal dat was volbracht mocht ze haar blauwe baret in ontvangst nemen en begon de echte militaire opleiding. Het moment dat ze die baret kreeg was trouwens bijzonder, want niemand minder dan haar vader koning Filip overhandigde die.

© Belga

4. Prinses Beatrice stapt in huwelijksbootje

De Britse prinses Beatrice had op een spectaculair huwelijk gehoopt, maar corona gooide eind mei roet in het eten. Op 17 juli stapte ze dan maar in het geheim in het huwelijksbootje met haar Italiaanse verloofde Edoardo Mapelli Mozzi. Er waren slechts twintig gasten en de pers was niet uitgenodigd.

Beatrice droeg een vintage jurk van de hand van Norman Hartnell en de Queen Mary tiara, allebei eigendom van haar oma de Queen. Achteraf verspreidde het hof wel nog enkele officiële foto’s. Opvallend was dat haar vader prins Andrew nergens op de beelden te bespeuren viel. Hij ligt nog altijd onder vuur voor zijn betrokkenheid in de zaak rond Jeffrey Epstein.

© ISOPIX

5. Luxemburg verwelkomt prinsje

Het Luxemburgse hof maakte in mei bekend dat er een nieuw prinsje was geboren in de familie. De kleine Charles was meteen ook het eerste kind voor erfgroothertog Guillaume en erfgroothertogin Stéphanie, die van Belgische afkomst is.

De komende jaren zal hij opgroeien in het Schloss Fischbach, de nieuwe residentie van zijn ouders. Charles is na zijn vader Guillaume tweede in de lijn van troonopvolging. Naar aanleiding van de feestdagen werden nog enkele nieuwe foto’s vrijgegeven van het prinsje en zijn papa en mama.

6. De knieval van koning Willem-Alexander en Maxima

Koning Willem-Alexander en zijn gezin veroorzaakten een ongeziene storm in hun thuisland toen ze in oktober, midden in de coronacrisis, naar hun buitenverblijf in Griekenland op vakantie trokken. En dat terwijl de Nederlandse bevolking expliciet was opgeroepen om zo veel mogelijk thuis te blijven om het aantal besmettingen tegen te gaan.

De kritiek zwol zo aan dat Willem-Alexander, Máxima en dochters Amalia, Alexia en Ariane hun vakantie in allerijl moesten afbreken en als een dief in de nacht weer naar huis vlogen. Het koningspaar moest zich uiteindelijk ook verontschuldigen bij de bevolking en deed dat met een video op sociale media.

7. Prinses Charlene kiest voor wel heel opvallend kapsel

De prijs voor opvallendste kapsel in royaltykringen gaat dit jaar op de valreep naar prinses Charlene van Monaco. Weg chic en gesofisticeerd kapsel, voortaan gaat ze door het leven met een stoere coupe. De linkerkant van haar hoofd werd radicaal kaal geschoren. Dat bleek uit foto’s die midden december opdoken.

© ISOPIX

8. Spaanse koning Felipe neemt afscheid van zijn vader

2020 was het jaar waarin de Spaanse koning Felipe zijn vader Juan Carlos finaal aan de deur zette na een lang aanslepende familievete. Aanleiding daarvoor was onder meer het feit dat de ex-koning al langer verdacht werd van het ontvangen van smeergeld en bovendien zou hij daar een deel van hebben doorgesluisd naar een van zijn vele minnaressen.

Dat stelde niet alleen het Spaans koningshuis in een kwaad daglicht, het wierp ook een schaduw op het bewind van Felipe. Begin augustus vluchtte Juan Carlos uiteindelijk naar de Verenigde Arabische Emiraten. Zijn vrouw koningin Sofia bleef achter in Spanje.