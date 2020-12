Prins William en Kate Middleton wensen geen vrolijk kerstfeest: “Het voelt niet juist”

“Een vrolijk kerstfeest wensen voelt dit jaar niet goed aan, dus in plaats daarvan wensen we een beter 2021 toe”, die boodschap verspreidden de hertog en hertogin van Cambridge in de ochtend van vrijdag 25 december.

“Deze kerst zijn onze gedachten bij degenen onder jullie die vandaag alleen doorbrengen, degenen onder jullie die rouwen om het verlies van een geliefde, en degenen in de frontlinie die nog steeds energie verzamelen om hun eigen leven te pauzeren en voor de rest van ons te zorgen.”

Prins Charles en Camilla brengen wel hun kerstwensen uit. Dat doen ze via de sociale media van Clarence House: “We wensen jullie allemaal een fijne kerst en een beter nieuwjaar!”, staat er bij een emoticon van een kerstboom en een ster. Bij de boodschap hoort ook een foto van het koppel in een kaki wandeloutfit.

Het wordt een kerstfeest in mineur voor de Britse royals. Het is een traditie in Groot-Brittannië dat de voltallige koninklijke familie Kerstmis viert op 25 december in Sandringham. Maar in coronajaar 2020 gaat dat niet door. In de plaats blijven de Queen (94) en haar echtgenoot prins Philip (99) voor het eerst sinds midden jaren 80 in Windsor Castle. Ook naar de nachtmis gaan zit er dit jaar niet in: de koningin viert alleen om te vermijden dat grote groepen mensen samenkomen.