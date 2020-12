Minder glamour, maar nog steeds‘posh’: Victoria Beckham viert kerst in pyjama

De Britse ontwerpster Victoria Bechham, vroeger vooral bekend als Posh Spice, heeft een glamoureuze look op kerstavond achterwege gelaten. De 46-jarige ster vierde in een satijnen pyjama , manlief David Beckham en de vier kinderen feestten mee in hun bubbel in exact dezelfde outfits.

Weinig glitter en glamour bij de Beckhams op kerstavond, maar des te meer huiselijke gezelligheid. Het gezin van zes sprong in hun pyjama. Een blauw satijnen exemplaar met witte randjes om precies te zijn. Zonen Romeo en Cruz combineerden de slaapoutfit met en gebreide muts, papa David dan weer met schapenwollen pantoffels aan en rode kerstmuts op. Celine Dion en haar kinderen hadden hetzelfde in gedachten en hulden zichzelf in onesies.

De comfortabele looks zijn helemaal iets anders dan de kerstoutfit van Jennifer Lopez. Zij plaatste een kiekje van zichzelf in een vuurrode, lange galajurk met laagjes tule op Instagram. Op de foto is te zien hoe ze, met haar lokken in Hollywoodkrullen geblazen, gracieus een trap op loopt.

De pyjama bleef ook in de kast bij Kylie Jenner. Zij hees zichzelf voor de gelegenheid in een rode, heel strakke glitterjurk met bijpassende schoentjes. “Mevrouw Claus”, schreef ze bij een foto waarop ze poseert naast een verlichte olijfboom.