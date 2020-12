Ex-Genkenaar Sander Berge beleeft barre tijden: troosteloos laatste en vier maanden out met blessure

Sander Berge (ex-Genk) ligt vier maanden in de lappenmand. De Noorse middenvelder is geopereerd aan een pees in zijn linkerbeen. “Dit is een enorme tegenslag”, zo reageerde Chris Wilder, coach van de ronde lantaarn in de Premier League.

De 22-jarige Berge blesseerde zich een week geleden tegen Manchester United (2-3 nederlaag). Na 14 speeldagen staat Sheffield United met amper twee punten troosteloos laatste in de Premier League.

Racing Genk, de club die Berge verliet om naar de Premier League te kunnen gaan, staat in de Jupiler Pro League op een fraaie tweede plaats, op twee punten van Club Brugge en met nog een wedstrijd in te halen. (belga)