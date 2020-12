Minister Crevits wil Vlaamse visserij ondersteunen “zodat die op lange termijn leefbaar blijft”

Vlaams minister Hilde Crevits, bevoegd voor Visserij, reageert donderdag opgelucht dat er een akkoord is bereikt tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Hierdoor zullen Vlaamse vissers de volgende jaren verder tong, zeeduivel, roggen en pladijs mogen vangen in Britse wateren, bevestigt ze. “Toch zal de impact op de visserijsector groot zijn. Zij verdienen nu specifieke aandacht zodat een leefbare visserij in Vlaanderen mogelijk blijft”, klinkt het.