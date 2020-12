De situatie in Ethiopië lijkt dag na dag te escaleren. Honderdduizenden burgers zijn op de vlucht, en het dodental loopt op sinds het conflict in grensprovincie Tigray in november startte. Een aanval in de vroege ochtend op honderd onschuldige burgers door rebellen werd meteen beantwoord met een aanval van het Ethiopische leger. 42 gewapenden mannen kwamen op.