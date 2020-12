Brussel

2020 was een kanteljaar in de geschiedenis. Een rampjaar met 18.000 doden alleen al in dit land, en een pandemie die doorraast naar 2021. Oude politieke thema’s werden vervangen door gloednieuwe. Ineens was extra investeren in zorg geen probleem meer, een begrotingsevenwicht leek een relict uit de oertijd en de overheid was gul in plaats van gierig.