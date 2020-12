Rond kerst zullen er geen vieringen in de kerk plaatsvinden in de gemeente. — © FrMi

De kerken zullen wel opengesteld worden, een klein gebedje in eigen kring en een kaarsje branden zijn dus mogelijk. Het maximum aantal toegelaten bezoekers is 15 personen en er geldt de mondmaskerplicht. Je kan van thuis uit veilig een viering volgen via radio, tv of internet. Kijk voor het alternatief aanbod op www.kerknet.be/organisatie/kerknet-redactie.