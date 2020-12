Iedereen had de hoop al opgegeven, maar kijk: op het allerlaatste nippertje is er dan toch een handelsakkoord tussen Europa en Groot-Brittannië. Zo wordt een harde brexit op 31 december vermeden. Zowel Europa als de Britten waren donderdag in de vooravond lyrisch over het kerstakkoord. “We hebben wat we wilden”, klonk aan het beide kanten. Maar toch is het nog niet voorbij.