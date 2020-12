Hip in winters weer: Katie Holmes geeft drie keer het stijlvolle voorbeeld

Staat er tijdens de feestdagen een coronaproof kerstwandeling op het programma? Moet je nog snel op zoek naar een cadeau? Of wil je gewoon er hip bij zitten in de tuin? De Amerikaanse actrice Katie Holmes liet zich in december vaak zien in de straten van New York en droeg telkens een comfortabele maar modieuze outfit. Wij stelden drie van haar looks opnieuw samen, die zich perfect lenen voor elk bovenstaand scenario.