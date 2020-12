Bij gevechten in de Nigerese regio Tillabéri, in het westen van het land en nabij de grens met Mali en Burkina Faso, zijn maandag zeven Nigerese soldaten en elf vermoedelijke jihadisten omgekomen. Dat meldt het leger in een persbericht. De regio werd al vaker geplaagd door jihadistisch geweld. Niger houdt zondag presidentsverkiezingen.