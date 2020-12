Man beweert dat zijn vriendin hem bedriegt... door de reflectie die hij in haar ogen ziet

De Amerikaanse Sam Nunn gaat viraal met een video waarin hij claimt dat z’n vriendin hem bedriegt, waar hij bij zit. Hij deelde op TikTok een video van zijn vriendin terwijl ze op haar telefoon scrolt. Wanneer hij inzoomt op haar ogen ziet hij haar scherm gereflecteerd staan. In die reflectie lijkt het alsof ze door de datingapp Tinder zit te scrollen. Nunns video heeft intussen al 150.000 views op TikTok. Veel mensen vragen zich af of de video wel echt is (‘ja’, zegt Nunn), anderen vuren dan weer allerlei verwensingen af op de vriendin.

(tact)