Eupen luidt alarmbel over drukke kalender: “Vrezen gezondheidsrisico’s voor spelers”

AS Eupen trekt aan de alarmbel over een te drukke speelkalender. De Panda’s zagen na een corona-uitbraak in hun A-kern de voorbije weken drie duels in de Jupiler Pro League uitgesteld worden en moeten die wedstrijden de komende maand inhalen, tussen de voorziene speeldagen door. Dat betekent dat het team uit de Oostkantons tussen 26 december en 31 januari maar liefst tien keer aan de bak moet. “We vrezen gezondheidsrisico’s voor onze spelers”, waarschuwt Eupen donderdag.