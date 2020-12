Gespot in Tongeren: 16 zilverreigers

In de Michielenweg op het industrieterrein Tongeren-Oost in Tongeren zaten gisteren 16 zilverreigers samen op een akker. Volgens enkele natuurgidsen van Leefmilieu Tongeren is dat redelijk uitzonderlijk.Ook Dries van Natuurhulpcentrum vzw zegt dat het een mooi aantal is: "Zestien zilverreigers is al een mooi schouwspel. Die soort is aan een opmars bezig en komt vooral in de winter in onze streken voor. Ze zitten dan vaak samen in groepjes. In de Maasvallei werden er eerder al groepen van 25 zilverreigers gespot."