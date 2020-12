Ferm Gerdingen verspreidt kettingbrief

Na de bundel met feestrecepten, het kadootje aan huis gebracht door de kerstvrouwen, is het nu tijd voor de kettingbrief van Ferm Gerdingen.

Ferm Gerdingen wil de leden verenigen met een nieuwjaarsbrief zoals we die nog allemaal kennen uit onze kindertijd."Hopelijk verspreid het een beetje warmte en zijn onze leden verrast door deze derde activiteit in december. We wachten alvast met heel veel spanning op de terugkeer van onze ketting-nieuwjaarsbrief", zo luidt het.