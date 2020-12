Knuffelen op het voetbalveld mag niet meer: boetes tot 10.000 euro bij inbreuken op Covid-protocol

De Raad van Bestuur van de Pro League besliste gisteren dat inbreuken op het Covid-protocol, zoals te innige vieringen na een doelpunt of wedstrijd, voortaan administratief bestraft zullen worden. De vergoedingen zullen door de Pro League integraal worden doorgestort aan Tele-Onthaal. De Pro League wil zo haar clubs nogmaals herinneren aan hun verantwoordelijkheden en haar steun en waardering uitspreken aan zij die in deze tijden een luisterend oor en een virtuele schouder bieden aan wie het nodig heeft.

De Raad van Bestuur van de Pro League besloot gisteren om een update van het Covid-19 protocol door te voeren. Deze actualisering houdt onder meer in dat te uitbundige vieringen op het veld of in de kleedkamers, die niet covid-proof zijn, voortaan zullen gesanctioneerd worden door het management van de Pro League. Op basis van het verslag van de Match Delegate en bijkomende beelden zullen aan clubs bij wie de inbreuken vastgesteld worden een vergoeding van maximum €10.000 (1A) en €5.000 (1B) opgelegd worden. Spelers en staffleden die inbreuken begaan zullen bovendien zelf een bijkomende vergoeding van €750 moeten voorzien en de Pro League zal bij de clubs zeer sterk aandringen om hen verplicht in te schakelen in de sociale activiteiten (Football & Community) van de club.

De Pro League zal in een uitgebreide communicatie aan alle clubs vandaag nogmaals de bepalingen uit de protocollen meegeven en zal er bij alle clubs op aandringen dat deze strikt opgevolgd worden voor de speeldagen in het verschiet.