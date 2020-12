Bij Eupen is een verrassende transfer in de maak. Nils Schouterden (32) is op weg naar Cyprus. De aanvoerder van de Panda’s heeft een voorakkoord met een Cypriotische topclub voor een transfer tijdens de winterstop.

Ook tussen de clubs is de zaak beklonken. Schouterden legt er volgende week zijn medische tests af. Voor de linksback (ex-STVV, OHL, Westerlo en KV Mechelen) wordt het zijn eerste buitenlandse avontuur. (thst)