De teneur in de Britse pers over de nakende brexit-deal is opluchting, hoewel er wordt gewezen op de vele tekortkomingen, door tijdgebrek en andere hinderpalen. The Sun noemt het akkoord een zonnestraal aan de somberste hemel, terwijl Financial Times aanstipt dat dit het eerste handelsakkoord is dat belemmeringen opwerpt in plaats van wegneemt.