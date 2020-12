Deze sterren stapten in 2020 in het huwelijksbootje of moesten noodgedwongen uitstellen

Veel bekende koppels hadden in 2020 een groots huwelijksfeest op de planning staan, maar toen gooide een wereldwijde pandemie roet in het eten. Sommigen kozen ervoor om toch in het huwelijksbootje te stappen in intieme kring, anderen stelden het feest met een jaartje uit. Een overzicht.

Scarlett Johansson, die al voor de derde keer in het huwelijksbootje stapt, trouwde in oktober met Colin Jost. Zij kozen ervoor om hun huwelijk in intieme kring te laten doorgaan. Het koppel leerde elkaar twee jaar geleden kennen tijdens de opnames van Saturday Night Live, waarvoor Colin al vijftien jaar als schrijver werkt.

Pamela Anderson breekt ongetwijfeld een record. Nadat ze in januari in het geniep haar jawoord gaf aan de filmproducent Jon Peters, kwam na twaalf dagen al een einde aan hun prille huwelijksgeluk. In een persverklaring meldde het koppel toen dat ze het liever wat rustiger aan wilden doen.

Lily Allen is in september in Las Vegas in het huwelijksbootje gestapt met acteur David Harbour. Dat gebeurde in de trouwkapel van Graceland met een imitator van Elvis in de rol als ambtenaar van de burgerlijke stand.

Dubbele pech voor Prinses Beatrice en Edoardo Mapelli, want hun grootse huwelijksfeest in mei moest noodgedwongen wijken door het coronacrisis en het seksschandaal rond haar vader prins Andrew. Uiteindelijk stapten ze in juli in het huwelijksbootje tijdens een intieme plechtigheid omringd door een kleine groep familieleden.

Een bescheiden trouwfeest? Daar doet de Nederlandse presentatrice Sylvie Meis niet aan mee. Haar huwelijksfeest met de Duitse kunstenaar Niclas Castello in Toscane duurde maar liefst vier dagen, al koos het koppel wel voor een intiemere plechtigheid, met een beperkte gastenlijst, weg van de camera’s.

Ook Sean Penn is al aan zijn derde huwelijk toe. Hij trouwde in het grootste geheim met actrice Leila George in het gezelschap van zijn twee kinderen en haar broer bij hem thuis. Achteraf bevestigde hij het nieuws over zijn huwelijk in een Amerikaanse talkshow.

Heel wat koppels zagen hun droomhuwelijk in het water vallen en kozen ervoor om het feest tot nader order uit te stellen. Dat was ook het geval voor Jennifer Lopez en Alex Rodriguez. Het koppel had deze zomer een huwelijksfeest in Italië gepland. “Wat veel mensen niet weten, is dat we ons huwelijksfeest in totaal twee keer moesten annuleren”, vertelde de zangeres daarover. Een nieuwe datum ligt voorlopig nog niet vast.

Emma Stone en Dave McCary moesten hun huwelijk in maart op het allerlaatste moment uitstellen, maar of het koppel al dan niet op een later tijdstip in het grootste geheim in het huwelijksbootje stapte of voor uitstel koos, is niet duidelijk. In mei werd de actrice met een nieuwe, gouden ring rond haar vinger gespot, waardoor fans overtuigd lijken dat het koppel toch al stiekem getrouwd is.

Ook James Cooke en zijn verloofde stelden hun huwelijk met een jaartje uit. “We willen absoluut in de zomer trouwen, met al onze vrienden en familie erbij”, vertelde hij daarover op MNM. “Dat lukt straks nog niet.” Daarom verplaatsen ze het feest naar augustus 2021.

Voor Katy Perry en Orlando Bloom beloofde het een druk jaar te worden, met een huwelijk en de komst van hun eerste kindje op de planning. Het stel wou deze zomer trouwen in Japan, maar het coronavirus heeft daar anders over beslist. Het koppel houdt het bij hun Japanse plannen, maar stelt de huwelijksklokken even uit. Hun dochtertje Daisy Dove Bloom werd in augustus geboren.