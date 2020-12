Meghan Markle en prins Harry delen kerstkaart met Archie in de hoofdrol

Meghan Markle en prins Harry hebben hun kerstkaart gedeeld, met daarop het eerste publieke beeld van zoontje Archie sinds zijn verjaardag in mei. Het koppel, dat enorm op de privacy van hun zoon gesteld is, koos voor een illustratie van het voltallige gezin, geflankeerd door hun twee honden.

Hun kerstkaart liet even op zich wachten, maar op de dag voor kerstmis lieten Meghan Markle en prins Harry eindelijk hun kerstwensen op de wereld los. Het koppel koos voor een geïllustreerd gezinstafereel, waarbij het voltallige gezin, inclusief de honden van het tweetal, zich samen in de tuin rond een miniatuurhuisje verzameld hebben.

“De originele foto van het gezin werd eerder deze maand bij hen thuis genomen door de moeder van de hertogin”, vertelt een anonieme woordvoerder van het koppel aan Page Six. De kerstkaart werd niet via de sociale media van het koppel verstuurd, maar via Mayhew, een Britse non-profitorganisatie die zich inzet voor dierenwelzijn.

In hun bijschrift van het kerstkaartje schreef de organisatie het volgende: “Wij zijn heel blij om heerlijke kerstwensen te ontvangen van onze beschermheer, de hertogin van Sussex. De hertog en hertogin hebben ook een persoonlijke donatie overgemaakt, die ons helpt om onze honden, katten en mensen deze winter en daarna in de watten te leggen.”