Leerlingen Heilig Hart-Sint-Trudo zingen kerstliederen in zieken- en zorginstellingen

De voorbije week gingen alle klasgroepen, van de kleutertjes tot en met de kinderen van het zesde leerjaar, kerstliederen zingen op de parking of het binnenplein van de zieken- en zorginstellingen van de stad. Onze kinderen ervaren zo dat samen warmte en gezelligheid geven en ontvangen deugd doet en dat mensen die Kerstmis niet thuis kunnen doorbrengen om welke reden dan ook, zeker een vlammetje verdienen. Deze actie kon op zeer veel appreciatie rekenen in de verschillende instellingen. Zorgverleners en patiënten genoten vanop een veilige afstand van het optreden van onze jongens en meisjes. Ook de kinderen waren erg enthousiast om zich in deze bizarre tijd van hun warmste kant te tonen. We mogen hier spreken van een zeer geslaagd initiatief!