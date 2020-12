Basisschool Mozaïek stuurt warme wensen naar zorginstellingen

De leerlingen van het zesde leerjaar van basisschool Mozaïek in Maasmechelen stuurden warme woorden met heel hun hart.

Samen hebben zij knutselwerkjes, wenskaarten en posters gemaakt. Op deze manier willen ze warme woorden delen in barre tijden. Hun wensen zijn bezorgd aan het woonzorgcentrum Heyvis, het woonzorgcentrum Maasmeander, aan personeelsleden van het ziekenhuis en van supermarkt Colruyt. Het personeel van het ziekenhuis Maas en Kempen was helemaal weg van hun knutselwerkjes, vandaar dat ze allemaal te bewonderen zijn in de inkomhal.