In de ziekenhuizen liggen er drie procent minder coronapatiënten dan een week eerder. Ook het aantal sterfgevallen neemt verder af. Voorlopig blijven de besmettingen wel verder stijgen.

Het aantal coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen is met 3 procent afgenomen, tot 2.473. Van hen liggen er 511 op intensieve zorgen, dat is een daling met 5 procent, zo blijkt donderdagochtend uit de voorlopige cijfers van Sciensano.