Zalig Kerstmis

Een gelukkig en gezond Nieuwjaar wensten we elkaar begin 2020, zoals we dat gewoon waren van de jaren voordien. 2020, een bijzonder jaartal dat velen had doen dromen om allerlei feestelijkheden te plannen. Misschien was het voor sommigen zelfs een nieuw begin. Maar geef toe, wie had er nu ooit gedacht dat een virus onze planning of beter gezegd, ons hele leven overhoop zou gooien? Als ik terugkijk op de periode van maart tot nu, lijkt het of ik meespeel in een surrealistische film.