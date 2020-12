Kerstwandelingen voor het gezin

Of je nu start aan sporthal de Koekoek in Halen, sporthal de Kambergen in Zelem, het buurthuis in Zelk of de Panoven in Loksbergen, het verhaal dat je meekrijgt is hetzelfde.Met je smartphone in de hand wandel je op zoek naar QR-codes die je onderweg een mooi verhaal vertellen. Door de vele coronamaatregelen komen de kerstman en zijn elfje in de problemen. En nu rekenen zij op de jonge wandelaars om hen te helpen. Lukt dat? Dan volgt er misschien wel een verrassing! Op de facebookpagina van de stad Halen krijg je al een voorsmaakje. Deze wandeling is gratis. Deelnemen kan tot 4 januari. Info: stad Halen, Markt 14, tel. 013/61.81.20, info@halen.be, www.halen.be. LW