De miljoenen coronavaccins die de komende maanden van de band zullen rollen bij farmabedrijven zoals Pfizer, zijn allemaal gereserveerd door overheden van over de hele wereld. Aan de hand van een vooraf bepaalde strategie zal de bevolking stap voor stap ingeënt worden. Maar wat als particulieren of bedrijven met groot geld zwaaien om voorrang te krijgen? Kunnen zij het plan in de war sturen?