Gewapende mannen hebben woensdag meer dan 100 mensen omgebracht in het westen van Ethiopië. Dat meldt de Ethiopische Mensenrechtencommissie (EHRC), een onafhankelijk overheidsorgaan. De aanval gebeurde in de regio Bulen, in de staat Benishangul-Gumuz. Volgens de commissie werden de slachtoffers doodgeschoten en werden de huizen van slapende bewoners in brand gestoken.