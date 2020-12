Tv-antiquair veroordeeld tot twee maanden cel met uitstel voor gebruik van vals stuk

Paul De Grande is schuldig bevonden aan valsheid in geschrifte. — © Charlotte Speck/vier

Tv-antiquair Paul De Grande uit Jabbeke is woensdag in de Leuvense strafrechtbank in eerste aanleg veroordeeld tot twee maanden cel met uitstel voor het gebruik van een vals stuk.

De Grande stond terecht op verdenking van valsheid in geschrifte. De antiquair antidateerde bij de teruggave van het in 1997 gestolen Mariabeeld van de Sint-Janskerk in Hoksem bij Hoegaarden het ontvangstbewijs om de gerechtskosten van de burgerlijke procedure te ontlopen.

Die procedure was opgestart omdat De Grande, bekend van het Vier-programma Stukken van mensen, na de vondst van het gestolen Mariabeeld op een tentoonstelling in Brussel in 2012 niet reageerde op een aangetekend schrijven van de kerkraad en een ultimatum tot teruggave van het beeld, uitgaande van de advocate van diezelfde kerkraad, niet haalde.

Twee dagen voor die pleidooien in de burgerlijke procedure stond De Grande dan toch met het Mariabeeld op de stoep van de voorzitter van het kerkbestuur. (Lees verder onder de foto)

In de kerk van Hoksem stond lang een replica van het Mariabeeld. — © fg

De vreugde in de kleine gemeenschap kon niet op, maar kreeg blijkbaar een zure nasmaak. Bleek dat het door de voorzitter ondertekende ontvangstbewijs geantidateerd was.

Intellectuele valsheid

Voor de valsheid in geschrifte vorderde het Leuvense parket vier maanden cel en 400 euro boete. Uiteindelijk legde de strafrechter De Grande in eerste aanleg twee maanden cel op met uitstel en 400 euro boete. “Het gebruik van het vals stuk is bewezen”, aldus de strafrechter in het vonnis.

“De beklaagde heeft gebruik gemaakt van een document waarin een valse datum en plaats stond. Bij de afgifte van het beeld aan de kerkraad heeft hij hiervan gebruik gemaakt. Naar eigen zeggen wist hij het niet, maar het gaat hier niet om een vergissing of nalatigheid. Hij moet het toen gezien hebben. Hij heeft gebruik gemaakt van het stuk dat behept is met intellectuele valsheid om de burgerlijke procedure af te wenden.”

De burgerlijke partij kreeg 1.023 euro schadevergoeding.