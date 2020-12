De familie van de 59-jarige vermoorde juf Mieke Verlinden heeft in VTM Nieuws een emotionele oproep gedaan. Ze hopen dat er zo veel mogelijk mensen mee zullen nadenken over wie Mieke vermoord heeft en vragen aan getuigen om naar voren te komen. De familie getuigt woensdagavond ook in het opsporingsprogramma Faroek.