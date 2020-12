Transfernieuws uit het voetbal dan. KRC Genk en de Italiaanse club Atalanta hebben een akkoord bereikt over de transfer van Joakim Maehle. De Deense rechtsachter trekt na de wedstrijd van dit weekend naar zijn nieuwe werkgever. De kassa rinkelt zo opnieuw bij Racing, want met de transfer is naar verluidt een vast bedrag van 11 miljoen euro gemoeid, dat via bonussen kan oplopen tot 15 miljoen.