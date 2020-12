Het was een beetje een vreemd zicht. Heel wat mensen kregen de afgelopen dagen een reisbrochure van De Zigeuner in de bus. Met ook bestemmingen van gebieden die op dit moment niet toegankelijk zijn. Toch is dat helemaal niet zo vreemd zegt de bus- en reisorganisatie. "We willen de mensen hoop geven," klinkt het. "En iets om van te dromen."