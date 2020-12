Twee agenten en vier bewoners lopen rookintoxicatie op bij brand in Peer

In Peer zijn gisterenavond zes gewonden gevallen bij een brand in een appartementsgebouw. Het vuur ontstond in de keuken van een flat op de eerste verdieping, vermoedelijk door een ketel op het fornuis. Twee inspecteurs van de politie Kempenland wisten de bewoners, een moeder en haar 10-jarige dochter, tijdig uit het appartement te redden. Zij zijn er erg aan toe, de 47-jarige moeder verkeert zelfs in levensgevaar. De agenten zelf en twee buren liepen rookintoxicatie op. De schade aan het appartement bleef beperkt.