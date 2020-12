Bedrijfsfeest stilgelegd in Tessenderlo, politie hanteert nultolerantie op kerstavond en kerstdag

“Spreek niet af met je volledige familie of al je vrienden.” De Limburgse gouverneur Jos Lantmeeters is duidelijk in zijn kerstboodschap. Vier de eindejaarsfeesten binnen je eigen gezin, anders gaan we de inspanningen van de voorbije weken teniet doen, zegt hij. De Limburgse politiekorpsen gaan extra controleren en hanteren een nultolerantie. Maar dat niet iedereen zich aan de regels gaat houden, is intussen wel duidelijk. Zo legde de politie gisteren nog een bedrijfsfeestje stil in Tessenderlo.