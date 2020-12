Limburgse vrachtwagenchauffeur getuige van chaos in Dover. — © TV Limburg

‘Dramatisch’. Zo noemt Genkenaar Jonathan Vanbockrijck de situatie in Groot-Brittannië op dit moment. Samen met duizenden andere vrachtwagenchauffeurs staat Vanbockrijck vast in buurt van Dover, nadat de Franse regering de grens met Engeland zondagnacht op slot deed. De truckers mogen Frankrijk pas binnen als ze een negatieve coronatest afleggen. Maar dat testen zal zeker nog enkele dagen in beslag nemen. De Genkenaar zal daardoor kerst waarschijnlijk niet thuis vieren.