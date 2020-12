Diest

Op de Omer Vanaudenhovenlaan is maandag een bestuurder (37) uit halen betrapt onder invloed van drugs. Dinsdag liepen ook al twee chauffeurs onder invloed van drugs tegen de lamp. Een van hen gaf de naam van zijn broer op en bleek een levenslang rijverbod te hebben. Zijn voertuig is in beslag genomen.

tb